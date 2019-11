Zwaarder bestraffen, zoals bij dronken bestuurders, werkt dat eigenlijk?

Best een lijst dus, toch is strengere wetgeving niet iets van de laatste paar jaar, stelt Henny Sackers. "Dit werd al ingezet onder het laatste kabinet Balkenende (2007-2010, red.), door minister van Justitie Hirsch Ballin. Maar onder premier Rutte is er wel heel fanatiek mee doorgegaan."

Strengere wetten maken in Den Haag is één ding, maar of dat één-op-één leidt tot hogere straffen in de rechtszaal weten de experts niet met zekerheid te zeggen. Van der Laan en Sackers noemen allebei de "mitigerende werking van de rechtspraak". Van der Laan: "Zo'm maximumstraf gaat dan omhoog, maar in de praktijk is het altijd nog even afwachten. Rechters maken hun eigen afweging en werken vaak dempend."

De NSCR-directeur noemt een recent voorbeeld: "Tegenwoordig mag niet alleen meer een taakstraf worden opgelegd bij sommige ernstige gewelds- en zedendelicten. Je ziet dat rechters dan vaak een celstraf erbij opleggen van slechts één dag of van de duur van het voorarrest."

Meest extreme vorm

Daarbij hebben rechters hun eigen richtlijnen, legt Sackers uit. "En die veranderen niet met elke wetswijziging. Bovendien leveren ze maatwerk; rechters hebben rekening te houden met bijvoorbeeld de persoonlijke omstandigheden van verdachten. Dus in de regel wordt de maximumstraf niet vaak uitgedeeld."

In politiek Den Haag gaat het juist vaak over die maximumstraf, en over het verhogen ervan. Over de reden daarvan zijn de experts ook eensgezind: de roep uit de samenleving. "De discussie gaat vaak over de meest extreme vorm van straffen. In absolute zin worden die niet vaak uitgedeeld, maar die bepalen wel het beeld. Daar houdt een politicus natuurlijk rekening mee", stelt Van der Laan.