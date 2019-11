Fors hogere straffen voor ernstige verkeersmisdrijven

De straffen voor ernstige misdragingen in het verkeer worden volgend jaar aangescherpt. Na de Tweede is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Grapperhaus, waarin dat wordt geregeld.

In de wet staat onder meer dat de maximale straf voor gevaarlijk rijden van twee naar zes maanden cel gaat, ook als er geen letsel of schade is. De strafmaxima voor delicten als rijden onder invloed, doorrijden na een ongeluk en rijden zonder geldig rijbewijs worden verhoogd van drie maanden naar een jaar gevangenisstraf.

Verder komt er een gevangenisstraf van maximaal twee jaar op zeer gevaarlijk rijgedrag waarbij automobilisten opzettelijk de verkeersregels ernstig overtreden zonder op de veiligheid van anderen te letten en waarbij alleen door toeval of geluk geen slachtoffers vallen.

Veroorzaken de betrokkenen wél een ernstig ongeluk met dit gedrag, dan is volgens de nieuwe regels een celstraf van zes jaar mogelijk.

De veranderingen gaan in op 1 januari.