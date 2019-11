Beschonken bestuurders raken eerder hun rijbewijs kwijt

Automobilisten die met een slok op achter het stuur kruipen, raken in de toekomst sneller hun rijbewijs kwijt. En wie ondanks een rijverbod tóch de weg opgaat, gaat de cel in. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

De minister wil rechters nieuwe bevoegdheden geven om alcoholgebruik in het verkeer strenger aan te pakken. Zo krijgen zij straks de mogelijkheid om bestuurders een rijontzegging op te leggen die meteen na de uitspraak ingaat. De bestuurder mag dan per direct niet meer autorijden, ook als hij of zij nog in hoger beroep wil gaan. Nu kan een bestuurder tijdens zo'n hoger beroep nog gewoon de weg op.

Rijexamen

Verder moeten rechters in de toekomst een rijverbod kunnen opleggen tot maximaal vijf jaar. Wie toch de auto instapt, gaat de gevangenis in.

Bestuurders die een rijverbod opgelegd krijgen van meer dan twee jaar, raken hun rijbewijs kwijt. Zij moeten daarna opnieuw rijexamen doen om weer de weg op te mogen. Dat herexamen geldt ook voor ook automobilisten die al vaker in de fout zijn gegaan en daardoor bij elkaar opgeteld al eerder twee jaar lang niet mochten rijden.

Het rijverbod gaat straks overigens niet alleen op voor bestuurders die met alcohol of drugs worden betrapt achter het stuur, maar ook voor "andere vormen van wegpiraterij". Grapperhaus spreekt van "notoire verkeersovertreders die regelmatig de regels aan hun laars lappen".

Lik-op-stukbeleid

Het kabinet probeert alcohol in het verkeer al langer aan te pakken. Toch stijgt het aantal veroordelingen al jaren, zo blijkt uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak. Ook werd vorige week bekend dat het aantal dodelijke slachtoffers door alcohol en drugs in het verkeer in twee jaar tijd meer dan verdubbeld is.

Volgens minister Grapperhaus blijft de pakkans voor beschonken chauffeurs groot. "Er zijn misschien minder fuikcontroles, maar we controleren nu veel gerichter, met onopvallende auto's. Mensen worden echt nog bij de lurven gepakt. En met dit nieuwe systeem gaan mensen zien: het is lik op stuk. Als je zo onverantwoord bezig bent dat je met alcohol of drugs het verkeer in gaat, dan zal je het weten ook."

Dinsdag nam de Eerste Kamer nog een wetsvoorstel van Grapperhaus aan waarmee de maximale straffen voor ernstige verkeersdelicten omhoog gaan. Vanaf volgend jaar kunnen automobilisten die rijden onder invloed bijvoorbeeld een jaar celstraf krijgen. Nu is dat nog drie maanden.