Grapperhaus wil hogere straf voor bedreiging burgemeesters

Minister Grapperhaus wil strengere wetgeving om bedreiging van burgemeesters tegen te gaan. De maximale gevangenisstraf voor bedreiging van publieke ambtsdragers moet omhoog van twee naar vier jaar. Ook wil de minister van Justitie en Veiligheid kijken of de overheid meer geld en bezittingen van zware criminelen kan afpakken.

Grapperhaus reageert in een interview in De Telegraaf op de bedreigingen van een aantal burgemeesters in Nederland. Niet alleen moest burgemeester Wienen van Haarlem moest onderduiken, ook zijn collega's van Helmond, Emmen en Kerkrade konden enige tijd niet meer thuiskomen. Steeds meer burgemeesters en wethouders laten ook hun huis en omgeving controleren op veiligheid.

"Vroeger riep iemand: ik weet je te vinden," zegt Grapperhaus. "Nu zijn de bedreigingen heftiger en maken ze meer inbreuk om iemands leven." Hij wil met het Openbaar Ministerie kijken of de strafmaat verhoogd kan worden. De minister hoopt over vijf jaar dat hooguit tien procent van de burgemeesters nog met bedreiging te maken heeft. "Ik heb niet de pretentie dat er een volledig misdaadvrije samenleving zal ontstaan."