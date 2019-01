Veel burgemeesters en wethouders laten veiligheid woning controleren

Veel burgemeesters en wethouders laten hun huis en omgeving controleren op veiligheid. Sinds de invoering van een gratis veiligheidsscan voor alle gemeentebestuurders in november hebben 250 gemeentebestuurders zo'n veiligheidscheck aangevraagd, meldt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Dat voert de scans uit in opdracht van de overheid.

De veiligheidsscan is ingevoerd omdat steeds meer bewindspersonen last hebben van intimidatie en agressie. Volgens onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 43 procent van de burgemeesters tussen mei 2017 en mei 2018 te maken gehad met agressie of bedreiging. Bekendste voorbeeld is de Haarlemse burgemeester Jos Wienen, die al geruime tijd is ondergedoken.

Weerbaarheidstraining

Nederland telt 355 gemeenten met evenveel burgemeesters en een veelvoud aan wethouders. Voorheen werden er pas veiligheidsmaatregelen genomen als er sprake was van bedreiging. De ingevoerde veiligheidsscan is preventief. Eerder konden burgemeesters, wethouders en raadsleden ook al weerbaarheidstrainingen volgen.

"Bij de veiligheidsscan kijken we naar basale zaken", zegt een woordvoerder van CCV. "Bijvoorbeeld naar sloten, elektronische beveiliging, maar ook of er bijvoorbeeld een boom voor de deur staat waar verdachten zich achter kunnen verschuilen."