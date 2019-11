Geheim rapport: Lelystad Airport kan Schiphol ruimte bieden

De groei van Lelystad Airport is in drie stappen gepland: eerst tot 10.000 vluchten, dan tot 25.000 vluchten in 2023 en daarna verder tot 45.000 vluchten. De onderzoekers zeggen nu dat de groei tot 25.000 vluchten vooral op het conto van vliegmaatschappijen zal komen die nu nog op Schiphol zitten.

Maar na 2023 zullen prijsvechters als Ryan Air, TUI en Wizz Air hun kans schoon zien, denken ze. Voor dit soort maatschappijen is nu nog weinig ruimte in Nederland, terwijl er veel vraag is naar goedkope vakantievluchten.

Lelystad Airport is voor deze maatschappijen een droom die werkelijkheid wordt. De verwachting is dat de maximale groei, door de komst van deze nieuwkomers, veel eerder wordt bereikt dan tot nu toe werd verwacht.

Het marketingrapport is een van de rapporten die de opening van Lelystad Airport dichterbij zou moeten brengen. Maar de stikstofcrisis heeft roet in het eten gegooid. Minister van Nieuwenhuizen besloot in juli dat de opening in april volgend jaar definitief van de baan is. De openingsdatum was ook al twee keer uitgesteld. Het is nog onduidelijk of en wanneer er een nieuwe datum wordt gekozen.

De commissie-Remkes, die over de stikstofproblematiek gaat, komt naar verwachting voor de Kerst met een advies over de luchtvaart.

Nieuwsuur deed eerder onderzoek naar het 'hoofdpijndossier' Lelystad Airport: