Oproep: 'Vliegen moet duurder worden'

Nederland wil dat er een Europese vliegbelasting komt. Vliegen moet duurder worden. Samen met acht andere EU-landen heeft staatssecretaris Menno Snel in Brussel een manifest ondertekend waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen om snel met voorstellen te komen.

Volgens Nederland is het niet uit te leggen dat vliegen nauwelijks wordt belast en daardoor veel goedkoper is dan vervoer per trein en over de weg. Slechts enkele EU-landen hebben een vliegtaks, terwijl vliegen ongeveer 2,5 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaakt.

Op dit moment hebben van de acht landen die de oproep ondersteunen al zes een vliegtaks: Zweden, Oostenrijk, Italië, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Het gaat om een heffing op de tickets, maar er zijn ook landen die een heffing op kerosine willen. Voor Nederland maakt de vorm niet uit, als er maar een vorm van beprijzen komt.

'Samen optrekken'

"Niet alleen Nederland, maar een grote groep andere Europese landen vindt het niet goed dat vliegen in tegenstelling tot de auto, bus of trein op geen enkele manier is belast. Door nu samen op te trekken, hopen we dat dit belangrijke onderwerp ook in Europa verder kan gaan vliegen."

Snel is sinds de zomer bezig om andere landen zover te krijgen dat ze ook een vliegtaks willen. In het regeerakkoord staat dat Nederland een nationale vliegbelasting invoert als er voor 2021 geen Europese afspraken komen. De wet ligt al bij de Tweede Kamer en wordt alleen ingetrokken als er echt een Europese regeling komt.

Eerder deden we al onderzoek naar hoeveel sneller een treinreis naar allerlei Europese steden in de toekomst zou kunnen zijn. En wint de trein dan van het vliegtuig? Bekijk het hier: