Piloot Air Europa liet kapingscode aan piloot in opleiding zien

De gezagvoerder die gisteren het kapingsprotocol op Schiphol activeerde, was bezig met instructies aan een piloot in opleiding. Maatschappij Air Europa bevestigt tegen de NOS dat de gezagvoerder de piloot in opleiding de verschillende codes liet zien, waaronder die voor een kaping.

Toen de code per ongeluk werd geactiveerd, sloeg Schiphol groot alarm. Gedurende meer dan een uur werd een deel van de luchthaven ontruimd en stond anti-terreurpolitie paraat. Gisteren zei de maatschappij al dat het kapingsalarm per ongeluk was ingevoerd.

Air Europa begint geen disciplinair onderzoek naar de piloot, zegt een woordvoerder. "Hoezo? Er valt hem absoluut niets te verwijten. Wat valt er nog te onderzoeken?", zegt ze tegen correspondent Rop Zoutberg.

De woordvoerder zegt dat de kwestie wat de luchtvaartmaatschappij betreft is afgedaan. Mogelijk dacht de piloot dat de transponder uit stond, maar daar is geen uitsluitsel over gegeven.

Beperkte gevolgen?

De maatschappij houdt het in een verklaring op een technische fout. Volgens de woordvoerder waren de gevolgen daarvan overigens beperkt; het vliegtuig is met vertraging vertrokken. Gevraagd naar de enorme operatie die op Schiphol werd opgetuigd, verwijst de maatschappij naar de luchthaven.

Schiphol laat weten dat het alarm ook van de luchthaven extra inspanningen heeft gevergd, maar dat die nu eenmaal bij het werk horen. "Ons belang is de veiligheid van de passagier en we doen er alles aan om die te waarborgen", zegt een woordvoerder.

De marechaussee is wel een onderzoek gestart naar de kwestie. Luchtvaartmaatschappij KLM laat desgevraagd weten dat vanwege de situatie vijftien vertrekkende vluchten vanaf pier D vertraging opliepen, met gemiddeld een halfuur. Of KLM de schade daarvan gaat verhalen op Air Europa, kan de maatschappij nog niet zeggen.