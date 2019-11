Air Europa: kapingsalarm Schiphol werd per ongeluk geactiveerd

Een kapingsalarm is geen fysieke knop in de cockpit, maar een code die crewleden doorgeven.

"Er zijn drie manieren waarop je kunt melden dat er een kaping is", zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft in Langs de Lijn en Omstreden op NPO Radio 1. "Via de radio, via een internationaal afgesproken noodfrequentie en via wat de noodknop wordt genoemd. Normaal krijg je van de luchtverkeersleiding een code, die jou identificeert. Maar er is ook een viercijferige code die internationaal voor kapingen is afgesproken: 7500. Die moet je invullen en versturen. Dan gaan alle toeters en bellen rinkelen bij de luchtverkeersleiding."

Het vliegverkeer op Schiphol heeft nog steeds veel last van de melding. Veel vertrekkende vluchten zijn vertraagd, is te zien op borden in de luchthaven. Om hoeveel vluchten het gaat en of alle vluchten vanavond vertrekken, is nog onduidelijk. Een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij raadt mensen aan de actuele vluchtinformatie goed in de gaten te houden.

Eerder vanavond was de terminal vanwege de verdachte situatie dicht: