OM: mogelijk 75 miljoen criminele cash uit Suriname witgewassen via Schiphol

Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat er 75 miljoen euro crimineel geld is witgewassen via Surinaamse banken. Dat bleek vandaag tijdens een rechtszaak over een grote hoeveelheid in beslag genomen cash uit Suriname.

Vorig jaar nam de douane op Schiphol 19,5 miljoen euro in beslag. Het ging om een lading die door de Centrale Bank van Suriname naar een bank in Hong Kong werd gevlogen.

Het was al het vijfde verdachte geldtransport in korte tijd, zei het Openbaar Ministerie vandaag. In totaal is ruim 75 miljoen euro aan cash uit Suriname via Schiphol verscheept naar Hongkong. Daar werd het geld op een bankrekening gezet, waarna het via Duitsland alsnog naar Nederland vloeide.

De douane vond de transporten niet alleen verdacht vanwege deze opmerkelijke route, maar ook vanwege de manier waarop het geld verpakt was en de coupures. Zo zaten er duizenden biljetten van 500 euro bij, die in het normale betalingsverkeer niet worden gebruikt. Bovendien was de exacte herkomst van het geld vaag en staat Suriname bekend om drugshandel.

Dat was reden voor het Openbaar Ministerie om een onderzoek te beginnen naar witwassen. De vijfde geldzending, van 19,5 miljoen euro, werd daarom onderschept.

Niet gecontroleerd

Uit onderzoek blijkt dat de euro's bij drie Surinaamse handelsbanken en vijf wisselkantoren zijn gestort. Door wie precies, is in veel gevallen onduidelijk. Wel ging het om aanzienlijke bedragen. Zo was er een man die in twee dagen tijd een miljoen euro naar de bank bracht, terwijl niet duidelijk was waar hij dat geld mee had verdiend.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de banken en wisselkantoren inmiddels officieel van witwassen. Volgens het OM hebben de instellingen niet of nauwelijks gecontroleerd of het ging om crimineel vermogen.

Onbedoelde e-mail

De drie betrokken banken (de Hakrinbank, Finibank en Surinaamsche Bank) vinden dat hen niets te verwijten valt. De normen rond witwasverdenkingen zouden in Suriname anders zijn, en er is in het land nu eenmaal veel contant geld in omloop. Ook zou de route via Hong Kong niet vreemd zijn.

Het OM is het daar niet mee eens. De officier van justitie zei vandaag dat er onbedoeld een e-mail bij de Centrale Bank van Suriname belandde waarin stond dat grote hoeveelheden cash uit voorzorg zouden worden gemeld bij de opsporingsdiensten. Daarna liet de Centrale Bank de geldtransporten via China lopen, ook al was dat in de praktijk duurder.

De betrokken banken eisten de 19,5 miljoen euro vandaag terug. Volgens hen behoorde het geld op dat moment toe aan de Surinaamse staat en had het Nederlandse Openbaar Ministerie daarom niet het recht het in beslag te nemen. De inbeslagname zou ook hebben geleid tot financiële problemen in het land.