Justitie confisqueert geldzending van Centrale Bank van Suriname

De Nederlandse douane heeft in april op last van het Openbaar Ministerie een geldzending van 19 miljoen euro uit Suriname tegengehouden. Dat bevestigt het OM na berichten in de Surinaamse krant de Ware Tijd.

Vermoed wordt dat het geld is witgewassen. De herkomst wordt onderzocht. Er is niemand aangehouden.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zegt in een persverklaring dat het niet gaat om geld van de moederbank, maar om euro's van lokale Surinaamse banken. "Als faciliteit aan de lokale banken vervoert de bank minstens één keer per maand hun vreemde valuta", zegt president Glenn Gersie. Het OM ziet de CBvS niet als verdachte.

In Suriname zijn veel Amerikaanse dollars en euro's in omloop. De lokale Surinaamse dollar is zwak, dus veel mensen zetten hun geld om naar valuta die meer waarde hebben. Bovendien komen er veel euro's het land binnen door het toerisme en als steun vanuit Nederland aan familieleden in Suriname. Dat geld wordt gewisseld bij wisselkantoortjes, die verplicht zijn om hun geld te wisselen bij de lokale Surinaamse banken.

Er is ook een geldstroom van euro's vanuit Suriname naar Nederland. In de supermarkten van Paramaribo zijn vrijwel alle levensmiddelen afkomstig uit het buitenland. Surinaamse ondernemers betalen hun leveranciers in euro's via de Surinaamse banken.

Witwassen

De topman van de CBvS wijst er in de persverklaring op dat de regels in het internationale financieel verkeer steeds strenger worden om witwassen tegen te gaan. Daardoor wordt het moeilijker voor Surinaamse banken om zaken te doen met buitenlandse banken.

Die willen niet het risico lopen om hoge boetes te krijgen omdat ze zaken hebben gedaan met een bank die zich met illegale transacties bezighoudt. "Daarom is de Centrale Bank van Suriname benaderd om te hulp te schieten", zegt Gersie. "We werken al vijf jaar op deze manier, en het is voor het eerst dat dit is gebeurd. Bij eerdere gelegenheden nam de douane in Nederland genoegen met onze uitleg. Deze keer kregen we een reeks aanvullende vragen te beantwoorden."

Schaarste

Sinds de inbeslagname van het Surinaamse geld hebben de wisselkantoren maatregelen genomen. "De banken accepteren vanwege de inbeslagname geen euro's meer van ons, tenzij we exact kunnen aantonen waarvandaan het geld afkomstig is", zegt een eigenaar van een wisselkantoor. "Dat betekent dat iedere toerist die bij ons geld komt wisselen zich moet legitimeren. Ook al gaat het om twintig euro."

Volgens ingewijden in de monetaire wereld is een andere geldzending die deze maand naar Nederland zou worden verzonden door de Centrale Bank van Suriname tegengehouden. "Er moet snel een oplossing komen, want anders stagneert de geldstroom en kunnen handelaren hier niet meer aan hun verplichtingen tegenover de leveranciers voldoen", aldus een wisselkantoorhouder. "Dan ontstaat er schaarste aan producten."

De centrale bank verwacht niet dat het zover zal komen. "Wij zijn in contact met de autoriteiten in Nederland en hebben er vertrouwen in dat plooien zullen worden gladgestreken", aldus de CBvS. "De bank doet er alles aan om het geconfisqueerde geld vrij te krijgen en om tot goede afspraken te komen voor een vlot verloop van toekomstige geldzendingen."