OM verdenkt Surinaamse banken van witwassen

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft drie grote Surinaamse banken en een aantal wisselkantoren aangemerkt als verdachten in een witwaszaak. Het gaat om De Surinaamsche Bank, de Hakrinbank en de Finabank.

In mei 2018 werd op Schiphol een geldzending van 19,5 miljoen euro onderschept die door het OM werd aangemerkt als verdacht in verband met witwassen. Het geld, dat van de banken en wisselkantoren afkomstig was, werd vervoerd in opdracht van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en zou in het buitenland worden omgewisseld in Amerikaanse dollars. Volgens de betrokken banken ging het om een reguliere zending die aan alle eisen voldeed.

Klaagschrift

De Centrale Bank diende eerder dit jaar een klaagschrift in bij de Nederlandse rechter dat op 5 november wordt behandeld. Daarin wordt onder meer gesteld dat het opmerkelijk is dat het Nederlandse OM niemand aanmerkte als verdachte.

"Dat dat nu, vlak voor de behandeling van het klaagschrift wel gebeurt lijkt erop te wijzen dat het OM inziet dat ze een zwakke zaak heeft," zegt een betrokkene aan de NOS. In een verklaring die de banken gisteren hebben uitgegeven wordt gesteld dat het erop lijkt dat het OM het Surinaamse belang wil schaden.

De onderschepping had grote gevolgen voor de Surinaamse economie. De euro daalde in waarde en er ontstond een tekort aan Amerikaanse dollars. Surinaamse zakenlieden kwamen in de problemen doordat ze geen buitenlandse producten meer konden importeren.