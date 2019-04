Centrale Bank Suriname vecht inbeslagname 20 miljoen euro in Nederland aan

"Nu we geen euro's meer kunnen exporteren en geen Amerikaanse dollars meer binnenkrijgen is de situatie ontstaan dat de eurokoers is gedaald en de dollar nauwelijks meer te krijgen is."

Rantsoeneren

Die situatie leidt ertoe dat de euro en de dollar intussen bijna evenveel waard zijn geworden en er een smokkelvan valuta is ontstaan. Het exporteren van goedkope euro's naar het buitenland en ze daar omwisselen voor dollars is een lucratieve bezigheid geworden. Zakenlieden hebben intussen problemen, omdat ze niet aan dollars kunnen komen en dus geen zaken kunnen doen.

Volgens de voorzitter van de Surinaamse bankiersvereniging, Eblein Frangie, kunnen de banken daarom niet anders dan de Amerikaanse munt rantsoeneren. "Er is een wekelijks maximum dat je aan Amerikaanse dollars kunt opnemen, ook al heb je meer geld op je rekening staan," aldus Frangie. "Onze klanten zijn boos, maar de banken kunnen niet anders."

Buitenproportioneel

Volgens advocaat Verbruggen is de maatregel van het Nederlandse OM buitenproportioneel. "Ook al zou een deel van het geld inderdaad afkomstig zijn uit illegale praktijken, dan nog is de maatregel om een heel land te ontwrichten zwaar overtrokken. De Surinaamse bancaire wereld is van onbesproken gedrag en staat op geen enkele zwarte lijst. Laat de Nederlandse autoriteiten eerst eens kijken naar de Nederlandse banken. Mag ik wijzen op de recente miljardenboete voor witwassen voor een grote Nederlandse bank waarin de overheid ook nog eens een flink aandeel heeft?"

Ook CBvS-president Van Trikt is duidelijk in zijn oordeel over de Nederlandse bemoeienis. "De Europese Centrale Bank houdt toezicht op geld in Europa, de Surinaamse Centrale Bank doet dat op geld in Suriname."

Raadkamer

In Suriname wordt al maandenlang gespeculeerd over wat er aan de inbeslagname ten grondslag ligt. Met name aanhangers van president Bouterse zien het als een politieke actie, waarbij de regering in diskrediet zou worden gebracht door economische chaos te creƫeren. Ook wordt gedacht dat het een reactie is op het niet toelaten van een Nederlandse ambassadeur in Paramaribo.

Verbruggen denkt niet dat deze zaak daar iets mee te maken heeft. "Zeker weten doe je het nooit. Maar wij hebben geen aanwijzingen dat er politieke beweegredenen achter zitten. Ik hou het voorlopig op een onbegrijpelijke stommiteit van het OM." De advocaat hoopt het bezwaar voor eind mei aan de Raadkamer voor te leggen. "Ik denk dat we een heel sterke zaak hebben."