Hoes: 'Kabinet doet te weinig om overlast door verwarde personen te voorkomen'

Het kabinet heeft te weinig gedaan met adviezen over de aanpak van verwarde personen. Dat zegt VVD-prominent Onno Hoes, die leiding gaf aan de commissie die het kabinet hierover adviseerde, in een interview met het AD.

De voormalige burgemeester van Maastricht trekt aan de bel na de dubbele moord op een echtpaar in een Groningse bioscoop, ruim een week geleden. De ggz wilde de verdachte gedwongen laten opnemen. "Dit is een klassiek voorbeeld van een zaak waarin wordt aangetoond dat de aanpak van personen met verward gedrag faalt."

Hoes leidde twee jaar lang het Schakelteam Personen met Verward Gedrag, dat een jaar geleden zijn bevindingen presenteerde. Een van de adviezen was dat er een speciaal telefoonnummer moest komen voor verwarde personen. Staatssecretaris Paul Blokhuis zegde toe dat het nummer er zou komen.

Onvoldoende opgevolgd

Maar het nummer is er nog steeds niet. "Zelfs een eenvoudig ding als een speciaal telefoonnummer voor verwarde personen, is er nu nog steeds niet", zegt Hoes. "We zijn ruim een jaar verder. Dan denk ik: joh, kom op, wat gebeurt er nou?"

Ook worden verwarde personen nog hardhandig opgepakt door de politie en belanden dan in de cel. "Allerlei dingen die wij hebben aangeraden, zoals speciale locaties voor observering en passend vervoer, daar moet nog heel veel gebeuren. De aanbevelingen zijn onvoldoende opgevolgd. Dat blijkt wel."

Vorige maand bleek nog dat het aantal incidenten met verwarde mensen blijft toenemen. In de eerste helft van het jaar kreeg de politie 47.632 meldingen waarbij verward gedrag een rol speelde, bleek uit cijfers die Hart van Nederland kreeg van de politie. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder.

Het verbaast Hoes dat er zo weinig gebeurt met de aanpak van verwarde personen. "Als er sprake is van terrorisme gaat het hele land op slot. Maar als iemand een verward persoon is, wordt het afgedaan als erg en triest. Verwarde personen maken hier meer slachtoffers dan terreur, en toch gaan we over tot de orde van de dag. Zo kan het toch niet!'"