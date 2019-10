Ggz wilde verdachte moorden Groningen gedwongen laten behandelen

De 33-jarige man die verdacht wordt van het doden van twee mensen in een bioscoop in Groningen, zou gedwongen behandeld worden door een ggz-instelling. GGZ Delfland bevestigt na berichtgeving van het AD dat er al een behandelingstraject was gestart.

De familie van de Rotterdammer Ergün S. probeerde al lange tijd verplichte zorg te regelen vanwege zijn psychoses. Iemand met psychische problemen gedwongen laten opnemen, kan alleen na een beslissing van de rechter. Die moest zich daar nog over buigen, maar dat was nog niet gebeurd.

Eerder dit jaar werd S. in hoger beroep veroordeeld tot vier weken cel vanwege geweld tegen agenten. Hij had zich verzet tegen uitzetting uit een pand waar een wietplantage was gevonden.

S. werd gisterochtend aangehouden in Groningen. Daarbij werd geschoten door agenten. Zaterdagmorgen waren de lichamen van de twee schoonmakers van bioscoop Pathé gevonden.

De slachtoffers woonden in Slochteren. Daar kwam het nieuws gisteren hard aan: