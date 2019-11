Minister geschokt door heftige incidenten in jeugdzorg, kondigt overleg aan

Minister Dekker voor Rechtsbescherming kondigt aan in gesprek te gaan met politie, Openbaar Ministerie en Facebook over de agressie tegen medewerkers in de jeugdzorg.

Hij reageert daarmee op de noodkreet van de zestien instellingen die jeugdbescherming en jeugdreclassering verlenen in Nederland. In een brief aan de politiek eisen ze vandaag maatregelen om medewerkers beter te kunnen beschermen.

Volgens Dekker moeten hulpverleners soms tegen de zin van ouders in, ingrijpen om de veiligheid van kinderen te herstellen. "Wat ik niet accepteer is dat jeugdbeschermers daarbij bestookt worden met verbale agressie en geweldbedreigingen."

De minister gaat kijken of de gemaakte afspraken met politie en OM over het optreden bij agressie tegen medewerkers van de jeugdbescherming, voldoende werken. Ook wil hij dat bedreigingen snel van Facebook verwijderd kunnen worden.

'Steeds ernstigere vormen'

Dekker zegt geschokt te zijn door de heftigheid van de incidenten die medewerkers van William Schikker Stichting vandaag vertellen in een NOS-artikel en het NOS Journaal.

"Hoewel signalen over geweld tegen hulpverleners mij eerder hebben bereikt, lijkt het alsof het geweld steeds ernstigere vormen aanneemt. Dit is onacceptabel", zegt Dekker.

Dekker doelt op de gesprekken met deze drie medewerkers: