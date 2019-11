'Ik maak je dood' is in de jeugdzorg nog een nette bedreiging

De medewerkster voelde zich zowel thuis als op het werk onveilig en was maanden uit de running. "Ik werk nu helemaal niet meer met ouders die bekend staan om agressie. Dat kan ik nu even niet aan."

Zowel van de mishandeling als de bedreiging deed ze aangifte bij de politie. Daar kreeg ze te horen dat het minstens een half jaar ging duren voor de politie toe zou komen aan onderzoek.

"Dat voelt alsof het niet zo belangrijk is", zegt de medewerkster. "Als je dan hoort dat geweld tegen hulpverleners snel wordt opgepakt, denk ik: zijn wij geen hulpverleners? Wij proberen ook ons werk te doen. Maar van prioriteit merk ik niets."

Weer geseponeerd

Dat merken ook de andere jeugdzorgwerkers waar de NOS mee heeft gesproken. "Ik probeer regelmatig aangifte te doen, maar als je dan weer hoort dat een zaak geseponeerd is, dan is dat heel zuur", zegt Manuela Spape.

Lang niet altijd wordt er aangifte gedaan van een bedreiging, erkent ze. "We begrijpen namelijk dat het erg emotioneel is voor ouders als we bijvoorbeeld de kinderen uit huis moeten plaatsen. We laten het vaak gaan."

"Nee, we doen echt niet bij iedere 'kankerhoer' aangifte", zegt ook Corinne Bijsterbosch. "We werken veel met licht verstandelijk beperkte cliënten en ouders. Zij reageren vanuit hun emotie en dat mag, maar noem ons wel gewoon bij onze naam. Schelden, beledigen, bedreigen en geweld hoort daar niet bij."

"We doen dit ook voor de kinderen. We moeten niet willen dat kinderen in onze maatschappij worden opgevoed met het idee dat het normaal is om iemand voor kankerhoer uit te schelden of erger."