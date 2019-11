Jeugdzorg wil actie tegen agressie: 'Je bent gewaarschuwd, ik maak je kapot'

Jeugdzorginstellingen luiden gezamenlijk de noodklok over agressie, intimidatie en geweld door cliënten en ouders. In een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer eisen ze maatregelen om hun medewerkers beter te kunnen beschermen.

Volgens de instellingen krijgen medewerkers dagelijks te maken met verbale en fysieke agressie, bedreigingen en stalkende cliënten. Ze zeggen nauwelijks steun vanuit de maatschappij en politiek te ervaren voor hun werk.

De brief is opgesteld en ondertekend door de zestien instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in Nederland. In totaal werken er zo'n 4500 mensen. Branchevereniging Jeugdzorg Nederland staat achter de actie.

"Ik maak me echt zorgen", zegt Erik Heijdelberg, bestuurder van de William Schrikker Stichting, een van de ondertekenaars van de brief. "Ik ben bang dat we een keer een belletje krijgen dat werknemers zwaargewond zijn of zelfs erger."

Deze video is een compilatie van de grove en ernstige bedreigingen die medewerkers van de William Schrikker Stichting recent hebben ontvangen (stemmen zijn vervormd):