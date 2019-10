Nederlandse Syriëgangers melden zich op de ambassade in Ankara

Op de vraag of de vrouwen welkom zijn in Nederland als Turkije ze niet wil berechten, wil Blok niet ingaan.

Nederlanderschap ontnomen

Van een van de vrouwen, Fatima H. uit Tilburg, is het Nederlanderschap gisteren ingetrokken, blijkt uit een artikel in de Staatscourant. H. heeft nog de Marokkaanse nationaliteit. De procedure daarvoor was al ingezet voordat de vrouwen zich meldden, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een van de kinderen is van H. Wie de vader is, is niet bekend.

De andere vrouw heeft behalve de Nederlandse ook een Marokkaanse nationaliteit. "Wat haar betreft is het intrekken van het Nederlanderschap op dit moment niet aan de orde", meldt de brief, zonder daar verder op in te gaan.

Het is niet de eerste keer dat Nederlandse Syriëgangers de Nederlandse ambassade in Ankara weten te bereiken. Eerder wisten zeker tien Nederlanders vanuit Syrië via Turkije naar Nederland terug te keren.