Nederlandse vrouw in vluchtelingenkamp Syrië: 'De kinderen raken gefrustreerd'

Levensgevaarlijk

Om te filmen in het kamp is toestemming nodig van de SDF, de strijdkrachten die onder leiding van de Koerden zo'n zes maanden geleden het kalifaat versloegen. Een half uurtje maar, want de situatie is gespannen. "Levensgevaarlijk", noemt de kampcoördinator het als we klaar zijn.

Dat het er levensgevaarlijk kan zijn in het kamp, bleek deze week toen het tot een vuurgevecht kwam tussen IS-vrouwen en Koerdische bewakers, nadat die in een tent een sharia-rechtbank hadden ontdekt. Vrouwen die zich niet aan de strenge regels van het kalifaat houden, zouden er worden veroordeeld. Bij het vuurgevecht kwam een vrouw om het leven en er vielen zeven gewonden. De wapens zouden het kamp in delen zijn binnengesmokkeld. Vermoed wordt dat dit ook met explosieven gebeurt.