Doden bij onrust in vrouwen- en kinderenkamp in Syrië

Bij gevechten in een vluchtelingenkamp in het noordoosten van Syrië zijn twee vrouwen omgekomen. Het zouden IS-aanhangers zijn, meldt de Koerdische nieuwssite Hawar.

In het vluchtelingenkamp bij al-Hol wonen voornamelijk vrouwen en kinderen uit de voormalige Islamitische Staat. Het kamp staat onder controle van Syrische Koerden.

In het kamp zouden gevluchte IS-vrouwen geheime processen voeren tegen vrouwen die niet volgens de regels van Islamitische Staat leven. Bij een van die processen werd er ingestoken op een vrouw die ter dood was veroordeeld.

Toen vrouwelijke Koerdische milities probeerden in te grijpen, ontstond een vuurgevecht met de IS-vrouwen. Daarbij kwam een aanhangster van IS om het leven. Er zouden ook vrouwen gewond zijn geraakt.

In het kamp in Al-Hol leven volgens de Verenigde Naties zo'n 70.000 mensen, bijna allemaal vrouwen en kinderen. De omstandigheden in het kamp zijn slecht.