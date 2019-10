Huis van Afgevaardigden zet belangrijke stap in afzetprocedure Trump

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met 232 tegen 196 stemmen ingestemd met een nieuwe stap in de afzettingsprocedure tegen president Trump. Alle Republikeinen en twee Democraten stemden tegen, de rest van de Democraten stemde voor.

In de resolutie is de procedure vastgelegd die nu moet worden gevolgd. Dat houdt onder meer in dat getuigen van nu af aan in het openbaar worden gehoord. Tot nu toe gebeurde dat achter gesloten deuren.

Het onderzoek van het Huis van Afgevaardigden richt zich op de vraag of Trump president Zelensky van Oekraïne onder druk heeft gezet om een corruptieonderzoek te beginnen tegen de zoon van Joe Biden. Biden is een Democratische kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar waar Trump ook aan meedoet.

Als Oekraïne niet meewerkte, kon dat land militaire hulp uit de VS wel vergeten, zou Trump Zelensky telefonisch hebben meegedeeld.