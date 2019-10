'Oekraïne-adviseur Trump diende twee keer klacht in'

Een hooggeplaatste Oekraïne-adviseur van het Witte Huis heeft twee keer een klacht ingediend over pogingen van de regering-Trump om Oekraïne onder druk te zetten een onderzoek te starten naar Trumps politieke rivaal Joe Biden. De adviseur in kwestie, Alexander Vindman, gaat dat vandaag verklaren in het onderzoek naar een afzettingsprocedure tegen de president.

Het verhoor vindt achter gesloten deuren plaats, maar Amerikaanse media zijn in het bezit van de openingsverklaring van Vindman. Het verhoor van de legerofficier die zetelt in de Nationale Veiligheidsraad van Trump kan belangrijk zijn voor het onderzoek, omdat hij ook aanwezig was bij het telefoontje van Trump met de Oekraïense president Zelenski.

In dat gesprek drong Trump bij Zelenski aan op het Biden-onderzoek, wat aanleiding was voor een klokkenluider om aan de bel te trekken. "Ik was bezorgd door dat telefoontje", aldus Vindman in zijn verklaring. "Ik vond het niet juist om een buitenlandse overheid te vragen een Amerikaanse burger te laten onderzoeken en maakte me zorgen over de gevolgen voor de relatie met Oekraïne."

Vindman is niet de klokkenluider, benadrukt hij in zijn verklaring.

Eerste getuige gesprek

Volgens Washington-correspondent Arjen van der Horst is het verhoor van Vindman interessant, omdat hij de eerste directe getuige van het bewuste telefoongesprek is die wordt gehoord. "En de verdediging van het Witte Huis was tot dit moment vooral dat de eerder gehoorde getuigen informatie enkel uit tweede of derde hand hadden. Trump had hem ook verboden te getuigen, maar dat legde hij naast zich neer", aldus Van der Horst over Vindman.

Trump stelde op Twitter andermaal dat er in zijn ogen niets mis was met het telefoongesprek en beschuldigde de Democraten er opnieuw van bezig te zijn met een "heksenjacht".