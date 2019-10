Strafrechtadvocaten voelen zich onveiliger na moord op Derk Wiersum

Advocaten voelen zich onveiliger na de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum, blijkt uit een enquête door het Advocatenblad. Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij in de grote liquidatiezaak rond hoofdverdachte Ridouan Taghi.

Van de ondervraagde strafpleiters zegt meer dan de helft dat de moord het gevoel van onveiligheid heeft vergroot. 39 procent zegt "wat voorzichtiger" te zijn geworden.

Een vijfde van de strafrechtadvocaten denkt na over extra veiligheidsmaatregelen, 14 procent ziet aanleiding om die te nemen, bijvoorbeeld door selectiever te zijn bij het aannemen van cliënten en betere beveiliging van kantoren. "Ik kijk vaker in mijn achteruitkijkspiegel en ga niet met mijn rug naar een raam zitten", zegt een respondent.

Ook familierechtadvocaten en raadslieden die "psychisch verwarde personen" bijstaan, hebben geregeld te maken met bedreigende situaties. Ze worden vooral verbaal en schriftelijk bedreigd. "Er werd mij meegedeeld dat ik niet van mijn pensioen zou genieten maar zou worden gevonden langs de kant van de weg met een gaatje in mijn hoofd", zegt een respondent. "Een schietbeweging, een haal met de vinger over de keel, op de ramen slaan", vertelt een ander.

Kroongetuige? Liever niet

Volgens het Advocatenblad heeft bijna een derde van alle advocaten fysieke bedreigingen ervaren. Zo zegt een respondent dat hij werd geslagen en gestompt en dat hij daar een blauw oog aan overhield. Ook werden ramen en autoruiten ingegooid, vertellen advocaten.

De meeste bedreigingen komen van cliënten of de wederpartij, omdat zij gefrustreerd zijn of de advocaat proberen te intimideren of beïnvloeden.

Ook werd de advocaten gevraagd of ze na de moord op Derk Wiersum nog een kroongetuige zouden bijstaan. Slechts 18 procent zegt dit nog te zullen doen.

Aan de online enquête deden 675 advocaten mee, onder wie 182 strafrechtadvocaten.