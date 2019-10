'Blokkeerfriezen' ook in hoger beroep veroordeeld, wel lagere straffen

In aanloop naar de uitspraak in het hoger beroep liet de advocaat van Douwes weten het niet eens te zijn met de veroordeling voor opruiing, aangezien Douwes niet op de A7 aanwezig was.

Het OM vond het juist onterecht dat de rechter de personen in eerste instantie vrijsprak van het met geweld of bedreiging verhinderen van een betoging en ging ook in hoger beroep. Ook wilde het OM dat Douwes alsnog werd veroordeeld als medepleger van de blokkade van de A7, omdat ze voorafgaand aan die blokkade contact had met de actievoerders.

Daar gingen de rechters van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in mee. Het hof vond dat Douwes de blokkade had uitgelokt met oproepen op Facebook. Toch oordeelde het hof dat een lagere straf gerechtvaardigd was, omdat er geen ernstige dingen waren gebeurd bij de blokkade en het om een incident ging.

Nieuwe demonstraties

Eerder gingen negentien anderen in eerste instantie al akkoord met hun straf. Voor de meesten was dat een taakstraf van 120 uur. De in totaal 34 personen hielden de bussen in november 2017 tegen op de snelweg bij Joure. De demonstranten waren op weg naar de landelijke Sinterklaasintocht in Dokkum.

De leider van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) kondigde vandaag in NRC aan medio november weer te gaan demonstreren bij Sinterklaasintochten.

De groep zal zich dit jaar alleen niet laten zien bij de landelijke intocht in Apeldoorn, omdat organisator NTR de volledig zwarte pieten heeft geschrapt. "We richten we ons alleen de steden waar de verandering nog steeds uitblijft", aldus KOZP-leider Jerry Afriyie.