Bewonersbijeenkomst over Groningse bioscoopmoorden: 'Niet te bevatten'

In Slochteren is vanmiddag een bewonersbijeenkomst vanwege de moorden in een Groningse bioscoop. Twee inwoners van het dorp, een 56-jarige man en een 55-jarige vrouw, werden daar gisteren dood aangetroffen. Dat laat zijn sporen na bij de hechte dorpsgemeenschap, zegt burgemeester Adriaan Hogendoorn van de gemeente Midden-Groningen, waar Slochteren onder valt.

Het echtpaar woonde vijftien jaar in Slochteren en daarvoor in een ander dorpje in dezelfde gemeente. Volgens het AD heten ze Marinus en Gina. "Het zijn echt mensen van hier", zegt Hogendoorn. "Ze waren onderdeel van onze hechte gemeenschap, waar mensen met elkaar meeleven. En van het ene op het andere moment zijn ze er niet meer. Dat is niet te bevatten."

Bij de inwoners is er volgens de burgemeester vooral sprake van verbijstering en ongeloof. Mensen zijn diep geraakt, zegt hij. "Ik ga bij de bijeenkomst een poging doen om wat we met elkaar meemaken woorden te geven. En om mensen de gelegenheid te geven met elkaar te praten, gevoelens te delen en te zoeken naar hoe we hiermee moeten omgaan."

Kinderen rouwen

Het echtpaar had twee kinderen van in de twintig, die woonachtig zijn in de stad Groningen. Zij kunnen het niet bevatten dat ze hun ouders kwijt zijn, zegt Hogendoorn. "Ze hebben tijd nodig voor zichzelf om hiermee om te kunnen gaan."

De burgemeester heeft contact gehad met de voorzitter van de dorpsvereniging. Die merkt dat er veel belangstelling is van de inwoners om iets te doen voor de nabestaanden. "Denk bijvoorbeeld aan het leggen van bloemen bij het huis van hun ouders. Maar we houden goed rekening met wat de familie wil", benadrukt Hogendoorn.

De twee slachtoffers gingen gistermorgen naar hun werk. Ze waren schoonmakers in de bioscoop in het centrum van Groningen. Later op de ochtend werden hun lichamen gevonden door de politie. De 33-jarige verdachte, waar gisteravond een opsporingsbericht voor werd verspreid, is vanochtend in Groningen aangehouden.