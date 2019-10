President Chili stuurt al zijn ministers weg na massaal protest

De Chileense president Piñera wil dat alle ministers van zijn regering hun ontslag indienen. Hij zei dat in een toespraak tot de bevolking, de dag na een massale betoging in de hoofdstad Santiago. Een miljoen betogers gingen gisteravond de straat op tegen ongelijkheid in het Zuid-Amerikaanse land.

"Ik heb alle ministers gevraagd ontslag te nemen om een nieuwe regering te kunnen vormen en aan de wensen tegemoet te komen", zei Piñera in zijn toespraak.

De Chilenen protesteren al ruim een week tegen het economische beleid van de regering. Eerder beloofde de president onder meer het basispensioen met 20 procent te verhogen en de elektriciteitstarieven te bevriezen, maar dat stelde de betogers niet tevreden.

Noodtoestand

Vandaag zei hij ook dat de noodtoestand zondag kan worden opgeheven als het rustiger is op straat. Sinds vorige week vrijdag is die noodtoestand van kracht en geldt ook een avondklok.

De protesten begonnen nadat Piñera had aangekondigd dat kaartjes voor het openbaar vervoer duurder zouden worden. Hoewel de president de maatregelen terugdraaide, werden de protesten tegen zijn beleid steeds groter.