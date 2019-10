Door fiscus gedupeerde gezinnen moeten langer wachten op duidelijkheid

Gezinnen die zijn gedupeerd door fouten bij de Belastingdienst met hun kinderopvangtoeslag moeten langer wachten op duidelijkheid. Een rapport van de adviescommissie-Donner, dat volgende week zou verschijnen, is met onbepaalde tijd uitgesteld.

Aanleiding voor het uitstel is het oordeel van de Raad van State, woensdag, in twee rechtszaken tegen de Belastingdienst. De hoogste bestuursrechter stelde dat de fiscus vaak te streng is bij het terugvorderen van toeslagen.

De commissie-Donner spreekt in een brief aan staatssecretaris Snel van uitspraken met mogelijk verregaande implicaties. "Daarmee raken ze aan wat mogelijk en denkbaar is als passende oplossing in dit dossier."

Fraude

Gebleken is dat de fiscus bij honderden gezinnen ten onrechte geruime tijd de kinderopvangtoeslag heeft ingehouden vanwege vermoedens van fraude.

Staatssecretaris Snel heeft de commissie-Donner aangesteld om een toeslagensysteem te bedenken dat beter rekening houdt met de burger. Ook moet duidelijk worden wat voor compensatie de gedupeerde gezinnen krijgen.

Nader bestuderen

De Raad van State concludeerde woensdag dat ouders niet per definitie het volledige voorschot hoeven terug te betalen als ze te veel toeslag hebben gekregen. Bij "bijzondere omstandigheden" mag de fiscus geheel of deels afzien van terugvordering.

Donner laat nu aan Snel weten dat hij de implicaties voor zijn advies nader gaat bestuderen. "Dit betekent dat het helaas niet mogelijk zal zijn u volgende week, zoals de bedoeling was, het interim-rapport aan te bieden."