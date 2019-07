Snel belooft schadevergoeding aan gedupeerden kinderopvangtoeslag

Alle gedupeerde ouders van ten onrechte ingehouden kinderopvangtoeslag krijgen een schadevergoeding. Staatssecretaris Snel van Financiën belooft alle 302 gezinnen "zo snel mogelijk" een financiële vergoeding, maar kan nog geen details geven. Snel erkent dat de Belastingdienst "onbehoorlijk" heeft opgetreden. Ook erkent hij, op aandringen van onder meer coalitiepartij CDA, dat het stopzetten onrechtmatig was.

De Tweede Kamer is zeer verontwaardigd over het optreden van de Belastingdienst, waardoor ruim driehonderd gezinnen uit de regio Eindhoven jarenlang in de problemen zaten. Op basis van oude, achterhaalde informatie had de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag stopgezet. Veel partijen in de Tweede Kamer vinden dat de ouders direct moeten worden gecompenseerd, niet alleen voor de misgelopen toeslagen, maar ook voor immateriële schade.

Rommelig

De staatssecretaris erkende ruiterlijk dat de Belastingdienst veel fouten heeft gemaakt; de ouders werden te lang behandeld als "potentiële fraudeurs", er was sprake van een "tunnelvisie" en ondanks veel vragen was er bij de dienst weinig behoefte om informatie over hun optreden te delen. "Ik baal ervan dat het zo'n rommelig beeld gaf", zei Snel, verwijzend naar de Kamerleden die het gevoel hebben onvoldoende informatie te hebben gekregen over de zaak.