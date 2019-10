Californië geteisterd door bosbranden, duizenden mensen geëvacueerd

De Amerikaanse staat Californië wordt op verschillende plekken geteisterd door natuurbranden. Duizenden mensen moeten noodgedwongen hun huizen verlaten. De branden verspreiden zich snel vanwege de hoge temperaturen in deze tijd van het jaar en de harde wind die er staat.

In het wijngebied in het noorden van de staat hebben zo'n 2000 mensen de opdracht gekregen te evacueren. Daar staat bijna 4000 hectare natuur in brand. Vooral de plaats Geyserville wordt bedreigd door het vuur. Het is nog onduidelijk hoeveel huizen zijn verwoest.

Iets ten noorden van Los Angeles woeden ook twee grote natuurbranden. Bijna 40.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Eerder deze maand moesten in dat gebied al zo'n 100.000 mensen tijdelijk hun huis uit vanwege een oprukkende natuurbrand.

Stroomonderbrekingen

De elektriciteitsmaatschappij schakelt de afgelopen tijd bij harde wind uit voorzorg de stroom uit. Hoogspanningskabels kunnen breken als het hard waait. De vonkenregen die daardoor ontstaat kan natuurbranden veroorzaken. Toch heeft het niet kunnen voorkomen dat er meerdere branden zijn ontstaan.

Californië wordt jaarlijks geteisterd door verwoestende bosbranden. In november vorig jaar vielen bij een brand in de stad Paradise 85 doden. In 2018 waren de bosbranden de grootste ooit gemeten in de staat: 1858 vierkante kilometer brandde toen af, een gebied groter dan de provincie Utrecht.