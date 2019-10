100.000 mensen geëvacueerd in Californië vanwege brand

In het zuiden van Californië moeten zo'n 100.000 mensen tijdelijk hun huis uit vanwege een natuurbrand in de buurt van Los Angeles. De brand wordt aangewakkerd door een harde wind die van het noorden van de staat naar het zuiden is getrokken.

In het gebied is al tijden nauwelijks regen gevallen en het gevaar dat de brand zich snel uitbreidt, is groot. Door het vuur zijn twee mensen om het leven gekomen en zijn zeker 25 huizen verwoest.