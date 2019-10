Miljoenen Amerikanen uit voorzorg zonder stroom om bosbranden te voorkomen

Om dreigende bosbranden te voorkomen, komen miljoenen inwoners van de Amerikaanse staat Californië vanaf 9.00 uur (0.00 uur plaatselijk tijd) zonder stroom te zitten. Het is grootste geplande stroomonderbreking die ooit in in de staat heeft plaatsgevonden.

De elektriciteit wordt in fases bij 800.000 huizen afgesloten. Zo moet uiteindelijk de spanning van alle hoogspanningskabels worden gehaald. Die kunnen door de harde wind en omwaaiende bomen afbreken. De vonkenregen die daardoor ontstaat, kan bosbranden veroorzaken.

Vooral inwoners van de Bay Area, in het noorden van de staat, worden getroffen. Het gaat om steden als San José en Oakland. San Francisco ontspringt de dans. In de regio is het al een tijd erg droog en er wordt harde wind verwacht.

De elektriciteitsmaatschappij zegt klanten per e-mail en sms te informeren wanneer de stroom er precies afgaat. Het kan dagen duren voordat de lichten weer aan gaan. De wind moet eerst gaan liggen en vervolgens moeten alle hoogspanningskabels worden gecontroleerd, schrijft de San Francisco Chronicle.