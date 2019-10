Al dagen onrust en geweld in Chili: 'Mijn broer en zus protesteren elke dag'

De volkswoede richt zich tegen de regering en de rijke elite van het land. Het verschil tussen rijk en arm is enorm. Een prijsverhoging van vier procent op de metrokaartjes betekende de druppel.

Santana: "Het gaat om 30 cent, je zou misschien zeggen 'wat is 30 cent nou?' maar dat is voor Chilenen heel veel. Een gezin leeft van de 400 tot 500 euro per maand. Terwijl studiekosten, elektriciteit of een brood bijvoorbeeld duurder is dan in Nederland."

60 uur werken

Volgens de twee vrienden steken veel Chilenen zich in de schulden om überhaupt te kunnen eten. Deze problemen zitten heel erg diep in het systeem verweven, zegt Alarcón.

"We hebben een van de meest geprivatiseerde landen ter wereld. Gezondheidszorg, onderwijs, zelfs de natuur en het water. Iedereen behalve de hele rijke bovenklasse moet zestig uur per week werken om te overleven."

De Chileense president Piñera kondigde gisteren hervormingen aan. Hij wil het basispensioen met 20 procent verhogen en de elektriciteitstarieven bevriezen. Ook wil hij medicijnen goedkoper maken en de overheid gaat dure medische behandelingen voor burgers betalen. Eerder had hij de prijsverhoging in het openbaar vervoer al teruggedraaid. Met zijn hervormingspakket hoopt de president de rust in het land terug te brengen.

Vandaag vroeg de president zelfs om vergeving voor het economische wanbeleid van de afgelopen jaren. Maar de kans lijkt klein dat dit indruk zal maken op de demonstranten.