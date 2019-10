In Chili is de geest uit de fles en houden de protesten aan

In Chili is de vlam in de pan geslagen. Ondanks het uitroepen van de noodtoestand en het instellen van de avondklok gingen demonstranten afgelopen nacht opnieuw de straat op. Ook kondigden mijnwerkers en havenarbeiders een algemene staking aan.

De protesten ontstonden nadat een prijsstijging van vier procent op metrokaartjes werd aangekondigd. President Piñera draaide die prijsverhoging afgelopen weekend al terug, maar de geest is nu uit de fles. De Chilenen zijn boos om veel meer dan alleen het dure openbaar vervoer, vertelt de Nederlandse Ellis Lamers in het NOS Radio 1 Journaal.

Lamers woont met haar Chileense vriend in de hoofdstad Santiago en zag dit weekend de woede en frustratie van de inwoners. "Het verschil tussen arm en rijk is hier enorm. Een groot deel van de samenleving moet het doen met maar heel weinig per maand", vertelt ze. "Zo'n prijsverhoging op de metrokaartjes is dan de druppel die de emmer doet overlopen."

Enorme welvaartskloof

Chili is een van de meest welvarende en stabiele Zuid-Amerikaanse landen. De regering probeerde de afgelopen jaren iets aan de welvaartskloof te doen door de armoede te bestrijden. Toch merken maar weinig Chilenen daar iets van, weet correspondent Nina Jurna.

"Veel mensen vinden dat ze niet hebben gedeeld in de welvaart. Het onderwijs is duur, de medische kosten zijn hoog en er zijn problemen met de pensioenen", vertelt Jurna. "Ze richten hun woede daarover op de president, die een van de rijkste zakenmannen van het land is. Ze zien hem als een president van en voor de rijken."