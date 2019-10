Tegenstanders onafhankelijk Catalonië laten zich zien

Maandag ontstonden direct na de veroordeling van de Catalaanse leiders ongeregeldheden bij het vliegveld. In de dagen daarna ging het door, vooral in de straten van Barcelona. Vrijdag liepen een half miljoen Catalanen mee in een vreedzame demonstratie tegen de veroordeling van de Catalaanse leiders. In de loop van de middag en avond braken opnieuw hevige rellen uit.

Geen dialoog

De Catalaanse regiopresident Torra wil dat de Spaanse premier Sánchez in gesprek gaat met vertegenwoordigers van de onafhankelijkheidsbeweging, waar Torra zelf ook lid van is. Sánchez eist dat Torra eerst het geweld van de afgelopen week veroordeelt en ook luistert naar Catalanen die tegen afscheiding zijn.

Catalonië telt 7,5 miljoen inwoners. Volgens een in juli gehouden peiling is 48,3 procent tegen afscheiding van Spanje en 44 procent voor.

Schade, gewonden en arrestaties

Bij de ongeregeldheden van de afgelopen week is voor 2,5 miljoen euro aan schade aangericht en zijn honderden mensen gewond geraakt. Volgens de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Grande-Marlaska raakten 288 agenten gewond, zijn er 267 politieauto's vernield en werden 194 mensen opgepakt.

De burgemeester van Barcelona zegt dat de gezondheidstoestand van een agent en een demonstrant kritiek is. Meerdere demonstranten zouden een oog hebben verloren, nadat ze door rubberen politiekogels waren geraakt.