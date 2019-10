Catalaanse leider Puigdemont meldt zich bij Belgische justitie

De voormalige Catalaanse regiopresident Puigdemont heeft zich gemeld bij de Belgische justitie. Het Spaanse Hooggerechtshof had maandag een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor zijn rol bij het illegale referendum in Catalonië in 2017. Daarin sprak de bevolking zich uit voor onafhankelijkheid.

Puigdemont meldde zich vanmorgen in gezelschap van advocaten, zegt een van zijn woordvoerders. Puigdemont verwerpt het aanhoudingsbevel en verzet zich tegen een poging hem uit te leveren. Hij mag een besluit daarover door een Belgische rechter in vrijheid afwachten, maar mag België niet zonder toestemming van de rechtbank verlaten.

Puigdemont vluchtte in oktober 2017 naar België, nadat de Spaanse justitie hem had gevraagd voor een rechtbank te verschijnen voor het organiseren van het referendum en een poging tot afscheiding.

Het Spaanse Hooggerechtshof legde maandag jarenlange gevangenisstraffen op aan medestanders van Puigdemont, voor hun rol bij het referendum.

Eerdere uitlevering mislukt

Spanje probeert al langer om de Catalaan achter de tralies te krijgen. Vorig jaar werd hij op verzoek van Spanje in Duitsland aangehouden, onder meer omdat hij in Spanje van rebellie werd verdacht.

Omdat iemand in Duitsland op grond van die verdenking niet uitgeleverd kan worden, was de Spaanse justitie gedwongen het uitleveringsverzoek weer in te trekken.

Puigdemont keerde terug naar België en richtte daar een nieuwe Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging op.