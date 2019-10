Algemene staking Catalonië, chaos verwacht in Barcelona

In Catalonië wordt het openbare leven vandaag opnieuw ontregeld door stakingen van twee vakbonden. De bonden, die voor de onafhankelijkheid van de regio zijn, hebben de Catalanen opgeroepen de straat op te gaan om te protesteren tegen de veroordeling van separatistenleiders.

Ze proberen het leven zoveel mogelijk plat te leggen, zegt correspondent Rop Zoutberg. "Ze proberen gebouwen als universiteiten te blokkeren. Het openbaar vervoer ligt plat. Het wordt een dag van chaos."

De afgelopen dagen gingen duizenden mensen de straat op in de steden Barcelona, Girona en Tarragona. Bij de demonstraties kwam het vaak tot gevechten met de politie. Ook gisteravond en vannacht werden er meer dan 10.000 mensen geteld bij demonstraties in de regio. "Opvallend was dat daarbij groepen extreemrechtse jongeren de straat op gingen, met als doel om de confrontatie aan te gaan met de separatistische jongeren", zegt Zoutberg.

Mijd demonstraties

De Nederlandse ambassade roept toeristen in Catalonië op om de demonstraties te mijden. Zoutberg onderschrijft die oproep. "Het gaat er heftig aan toe. Mensen gooien met flessen, stenen, verkeersborden. Je hoeft niet thuis te blijven, maar ga met een grote boog om de demonstraties heen."

De Spaanse politie heeft vanwege de ongeregeldheden zo'n 2000 extra agenten naar Catalonië gestuurd. Voor de politie is het moeilijk in te schatten waar de demonstraties worden gehouden. "Ze organiseren zich via eigen whatsappgroepen. Daardoor is het steeds een verrassing waar ze nu weer staan."