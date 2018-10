Puigdemont richt vanuit België nieuwe Catalaanse beweging op

De vroegere politieke leider van Catalonië, Carles Puigdemont, heeft vanuit zijn ballingsoord België een nieuwe onafhankelijkheidsbeweging opgericht in Catalonië. Via een videoverbinding met het oprichtingscongres in de Catalaanse plaats Manresa sprak hij de 6000 aanwezigen toe. Ook de Catalaanse regiopresident Quim Torrra woonde de bijeenkomst bij.

De oprichting van de beweging, Nationale Roep om de Republiek genaamd, volgt een jaar na de mislukte onafhankelijkheidsverklaring door Puigdemont. Op 1 oktober 2017 stemde een meerderheid van de Catalanen in een onwettig referendum voor onafhankelijkheid. Toen Puigdemont Catalonië korte tijd later daadwerkelijk onafhankelijk verklaarde, namen de Spaanse autoriteiten in Madrid het bestuur over de opstandige provincie over. Puigdemont werd aangeklaagd en week uit naar België.

Verdeeldheid onder separatisten

Sindsdien probeert hij vanuit zijn ballingschap een rol te blijven spelen in de strijd voor een onafhankelijk Catalonië. In de nieuwe beweging wil Puigdemont de separatisten uit andere Catalaanse partijen verenigen om gezamenlijk te werken aan de afscheiding van Spanje. Ze kunnen lid blijven van hun eigen partij, omdat Nationale Roep een politieke beweging is.

Sinds het debacle van vorig jaar zijn de separatisten in Catalonië echter verdeeld geraakt. Slechts een van de drie Catalaanse separatistische partijen ondersteunt Nationale Roep. Veel politici van de liberale partij PdeCat, waar Puigdemont eerder voorzitter van was, scharen zich niet achter de beweging, omdat ze die te radicaal vinden.