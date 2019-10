'Kabinetsbeleid stikstof juridisch onhoudbaar', Kamer in verwarring

Het stikstofbeleid voor de landbouw dat het kabinet nu voorstelt, is op juridisch drijfzand gebouwd. En de stikstofberekeningen en -modellen zijn zo onzeker dat je er geen beleid op moet willen baseren.

Dat zeggen verschillende wetenschappers, juridisch deskundigen en advocaten die waren uitgenodigd door de Tweede Kamer. De Kamerleden hebben morgen een debat met minister Schouten van Landbouw over de stikstofcrisis en willen zich goed voorbereiden.

Een belangrijk onderwerp van het vraaggesprek was het plan van Schouten en de provincies om de landbouw te verkleinen. Advocaat Franca Damen spreekt van rigoureuze maatregelen die "de wereldwijd toonaangevende agrarische sector uit eigen land verdrijven".

De maatregelen leveren rechtsonzekerheid op voor boeren, zegt Damen. "Het is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur om te zeggen 'we gaan door met deze modellen en zoek het maar uit bij de rechter'." En of de maatregelen natuurgebieden beschermen is nog maar de vraag, zegt zij.

Ook andere juristen twijfelen aan de houdbaarheid van de stikstofplannen: