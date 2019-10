Erdogan wijst staakt-het-vuren af, krijgt uitnodiging van Poetin

De relatie tussen Turkije en zijn NAVO-bondgenoten komt verder onder druk door een uitnodiging aan Erdogan van de Russische president Poetin. Hij nodigt Erdogan uit om nog deze maand naar Moskou te komen.

Poetin zegt te willen verhinderen dat het Syrische en Turkse leger met elkaar slaags raken. Russische militairen in Syrië hebben al posities tussen beide legers ingenomen om te voorkomen dat het tot een confrontatie komt.

Gisteravond was er telefonisch contact tussen Poetin en Erdogan. Het Kremlin zegt dat onder meer over de situatie rond de gevangenenkampen met IS-strijders is gesproken. Poetin wil onder alle omstandigheden verhinderen dat er gevangenen vrijkomen en naar andere landen ontsnappen. Onder de gevangen genomen IS'ers zitten ook Russen.