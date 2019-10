Pence en Pompeo voor Syrië-overleg naar Ankara

De Amerikaanse vicepresident Pence reist morgen met een zware delegatie naar Turkije om bij president Erdogan aan te dringen op een bestand in Syrië. President Trump kondigde de diplomatieke missie aan en zei dat hij "veel in petto had voor Turkije" als Erdogan niet bereid blijkt tot een wapenstilstand.

Pence wordt vergezeld door onder anderen minister Pompeo van Buitenlandse Zaken en veiligheidsadviseur O'Brien. Pence heeft Turkije al gewaarschuwd dat de VS niet zal aarzelen om de sancties tegen Turkije op te schroeven als zijn missie op niets uitdraait.

Niet onder de indruk

President Erdogan liet vanavond weten niet onder de indruk te zijn van sancties. Hij verklaarde dat hij een duidelijk doel heeft met zijn inval in het noordoosten van Syrië en dat strafmaatregelen hem niet van gedachten zullen doen veranderen. Een wapenstilstand in Syrië is wat hem betreft niet aan de orde.

Gisteren trof Trump de eerste strafmaatregelen, gericht tegen de Turkse ministers van Defensie, Energie en Binnenlandse Veiligheid en hun departementen. Hun bezittingen in de VS worden bevroren. Ook worden hoge invoerheffingen op Turks staal geheven. Eerder dreigde Trump de Turkse economie te gronde te richten als de Turken de aanval op de Syrisch-Koerdische strijders zouden openen.

Het Turkse leger en Syrische huurlingen trokken Syrië een week geleden binnen nadat Trump de Amerikaanse troepen in het grensgebied had teruggetrokken. Erdogan wil de Koerdische YPG-strijders - in zijn ogen terroristen die de Turkse veiligheid bedreigen - uit het grensgebied verjagen.