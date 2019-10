Boeren roepen Kamerleden op tegen verdrag met Canada te stemmen

Nederlandse boeren roepen Kamerleden op om tegen het handelsverdrag CETA te stemmen, dat de EU met Canada heeft gesloten. Ze vrezen voor forse concurrentie en marktverstoring. De boeren krijgen daarbij steun van GroenLinks-leider Jesse Klaver, zei hij in tv-programma Buitenhof.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) zijn onder meer bang voor oneerlijke concurrentie voor Nederlandse boeren. Volgens hen wordt de Europese markt geopend voor Canadese producten, die niet aan dezelfde eisen voor bijvoorbeeld dierenwelzijn of duurzaamheid hoeven te voldoen.

"Als Nederland tegen Canada voetbalt vinden we het ook logisch dat beide partijen dezelfde spelregels hebben. Het is dus niet gek dat wij dat als voedselproducenten ook eisen", zei Keimpe van der Heide (NAV) in Buitenhof. Als voorbeeld noemde hij het gebruik van hormonen, dat in Canada wel is toegestaan bij de productie van vlees. "Dat vlees komt hier dan op de markt."

Volgens Hans Geurts (NMV) worden boeren wereldwijd tegen elkaar uitgespeeld door het verdrag. "Deze doorgeslagen vrijhandel en eerlijke prijzen gaan niet samen", zegt hij.

Gelegenheidscoalitie

Dat GroenLinks zich als een soort 'gelegenheidscoalitie' bij de boeren aansluit, is volgens Klaver logisch. Het tegenhouden van CETA betekent volgens hem winst voor zowel de boeren als het klimaat.

Klaver hoopt genoeg Kamerleden zover te krijgen om te stemmen tegen het verdrag, dat dit najaar geratificeerd moet worden door de Tweede en Eerste Kamer. "Het kabinet heeft nog geen meerderheid voor dit verdrag kunnen veiligstellen", zei hij.

CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) moet bijdragen aan meer export tussen Canada en de EU-lidstaten, meer economische groei en mogelijk meer banen. Een deel van het verdrag is eind 2017 al in werking getreden.

In onderstaande video wordt verder uitgelegd wat het CETA-verdrag inhoudt: