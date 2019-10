Buigen of vertrekken: Amerikaanse bedrijven in China onder druk 

Het was altijd al duidelijk: wil je als buitenlands bedrijf in China werken, dan moet je je aan de regels houden. Maar hoewel de Verenigde Staten en China elkaar vannacht tegemoet lijken te zijn gekomen in de handelsoorlog, werd deze week opnieuw duidelijk hoe vooral Amerikaanse bedrijven het moeilijk hebben in China.

Zo trok Apple in China onder druk twee apps terug. Ook zijn vanaf nu alle afleveringen en referenties naar tv-serie South Park onvindbaar en worden Amerikaanse basketbalwedstrijden niet meer uitgezonden op Chinese nationale televisie.

In augustus leidden T-shirts van modehuizen van onder meer Givenchy nog tot een rel. Op de kledingstukken waren Hongkong en Taiwan afgebeeld als landen, iets dat volgens China de soevereiniteit van het land ondermijnde. Het gevolg: de kledingstukken verdwenen uit de winkels en er werden nederige excuses gemaakt.

Munitie in de handelsoorlog

De twee grootste economieën ter wereld zijn al meer dan een jaar verwikkeld in een handelsconflict. Het dwarsbomen van Amerikaanse bedrijven in China is daar onderdeel van, zegt Hugo Erken, hoofd internationale economie bij Rabo Research. China kan het conflict namelijk niet winnen door het invoeren of verhogen van importtarieven, legt Erken uit:

"Omdat de VS jaarlijks voor 540 miljard importeert, is er voor de Amerikanen nog veel ruimte om tarieven te heffen op Chinese goederen. China importeert op zijn beurt echter maar voor 120 miljard aan Amerikaanse goederen en op het grootste deel daarvan zijn al hogere tarieven van toepassing. Er is dus maar weinig munitie over."