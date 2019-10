NBA onder vuur in China na tweet van teambaas over Hongkong

Door een tweet van de algemeen directeur van de Houston Rockets is de club in korte tijd meerdere sponsors kwijtgeraakt. Zijn steun aan de opstand in Hongkong wordt door Chinese bedrijven niet gewaardeerd. Een Chinese staatszender weigert nu meerdere Amerikaanse basketbalwedstrijden uit te zenden.

"Vecht voor vrijheid, voeg je bij Hongkong", twitterde Daryl Morey dit weekend. Kort erna werd het bericht verwijderd. Toch hebben de zeven woorden verstrekkende gevolgen voor zijn basketbalteam. De twee tweets die hij vervolgens plaatst om de schade van de woorden teniet te doen kunnen het tij niet meer keren. Meerdere sponsors willen niet langer met de Houston Rockets samenwerken.

In Hongkong wordt al vier maanden gedemonstreerd. Aanvankelijk tegen een omstreden uitleveringswet, die inmiddels is ingetrokken. Later groeide het protest uit tot een bredere beweging tegen de invloed van Peking.

Vandaag maakte de Chinese smartphonefabrikant Vivo bekend niet langer met de NBA samen te willen werken. Het bedrijf is een grote sponsor bij oefenwedstrijden die Amerikaanse teams deze week in China spelen. Ook Tencent, het bedrijf dat NBA-wedstrijden online uitzendt, zegt geen verslag meer te doen van de Rockets. Een grote sportwebsite wil het team niet langer verslaan. De Chinese staatszender CCTV weigert op zijn beurt om oefenwedstrijden die deze week in het land worden gespeeld uit te zenden.

Basketbal is een populaire sport in China. De wedstrijden tussen Los Angeles Lakers en Brooklyn Nets zouden vermoedelijk veel bekijks trekken. Bij de Lakers speelt wereldster LeBron James. De eigenaar van de Nets is de Chinese mede-oprichter van e-commercebedrijf Alibaba.

Vrijheid van meningsuiting

Binnen de Amerikaanse basketbalcompetitie is het normaal om je over politiek uit te spreken. Spelers en coaches mengen zich regelmatig in gevoelige kwesties. Vrijheid van meningsuiting is binnen de competitie een groot goed. NBA-baas Adam Silver zegt zich daarom niet te verontschuldigen voor de woorden van de teambaas van de Rockets.

"Daryl Morey heeft dat recht, als algemeen manager van de Houston Rockets en een van onze medewerkers. Ik begrijp dat deze vrijheid van meningsuiting consequenties heeft, en dat we met die consequenties moeten leven." CCTV kan zich in deze verklaring niet vinden. De staatszender is de volledige samenwerking met de basketbalcompetitie aan het heroverwegen laat het op sociale media weten.

Woensdag trekken afgevaardigden van de NBA naar Shanghai om met zakenpartners te praten. Daar hoopt Silver toch een akkoord te kunnen sluiten tussen de verschillende partijen.