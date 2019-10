China blokkeert South Park, makers bieden 'verontschuldigingen' aan

Chinese fans van South Park moeten het zonder hun lievelingsserie stellen. De autoriteiten hebben de Amerikaanse animatieserie naar het zich laat aanzien van internet verwijderd. Op de Chinese varianten op Twitter (Weibo), YouTube (Youku) en Reddit (Baidu Tieba) zijn alle verwijzingen naar de cartoon verdwenen.

Aanleiding is waarschijnlijk de aflevering Band in China, die vorige week woensdag uitkwam. Daarin werd de Chinese censuur op de hak genomen en de welwillendheid van westerse (entertainment-)bedrijven om zich daarnaar te schikken met oog op de enorme afzetmarkt.

Een van de hoofdfiguren probeert zijn zelfgekweekte wiet in China te slijten, wordt aangehouden en in een heropvoedingskamp gestopt. Daar wordt hij gemarteld, moet speelgoedpoppen in elkaar zetten en excuses oplezen. Ook ziet hij een standrechtelijke executie.

Vrijheid en democratie

Op Twitter hebben de makers van South Park een officieel 'excuus' geplaatst. "We verwelkomen de Chinese censors in onze huizen en in onze harten", schrijven Trey Parker en Matt Stone. "Wij houden ook meer van geld dan van vrijheid en democratie. Lang leve de Grote Communistische Partij van China! Alles oké zo, China?"