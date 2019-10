China en VS sluiten deelakkoord in handelsoorlog

De Verenigde Staten en China hebben een deelakkoord gesloten in de al anderhalf jaar durende handelsoorlog tussen beide landen. Dat zei president Trump na afloop van een ontmoeting met de Chinese vicepremier Liu He. Beide partijen zouden elkaar op een aantal punten tegemoet zijn gekomen.

De gedeeltelijke deal zou een staakt-het-vuren in de handelsoorlog tussen de twee landen kunnen inleiden en een opmaat kunnen zijn voor een breder handelsakkoord. Dat zouden president Trump en zijn ambtgenoot Xi Jinping later dit jaar kunnen ondertekenen.

De Amerikaanse beurzen reageerden positief en zitten flink in de lift.

Onderdeel van de deal is de belofte dat China voor tussen de 40 en 50 miljard dollar aan Amerikaanse landbouwgoederen koopt. Ook heeft China beloofd af te zien van het sturen van de koers van de renminbi en China zou de VS tegemoet willen komen als het gaat om intellectuele eigendom.

De Amerikanen stellen op hun beurt de voor volgende week geplande importheffing op Chinese goederen van 250 miljard dollar uit. Over de nieuwe tarieven die in december ingaan, is nog geen beslissing genomen.