Rustig boerenprotest Den Bosch, meer steun voor nieuwe actie Den Haag

Zo'n 250 Brabantse boeren zijn vanochtend naar het provinciehuis in Den Bosch afgereisd om daar het debat over de aanpak van stikstof bij te wonen.

De boeren wilden hun ongenoegen uiten over de stikstofmaatregelen die het kabinet vorige week presenteerde en het in hun ogen slechte imago van boeren in het stikstofdebat.

Boerenorganisatie ZLTO riep niet specifiek op om met trekkers te komen. Toch stonden er vanochtend zo'n dertig bij het provinciehuis, meldt verslaggever Theo Verbruggen. Binnen mochten de boeren vertellen wat volgens hun de problemen waren. De samenkomst verliep rustig.

Een pop werd bij het protest aan een touw opgehangen omdat het beleid in Brabant volgens de boeren te streng is: