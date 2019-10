IS-gevangenen kunnen ontsnappen door Turkse inval, en 'dan is er geen zicht meer op'

De Turkse inval in het noordoosten van Syrië kan zomaar een onbedoeld neveneffect hebben: de ontsnapping van duizenden gevangengenomen Islamitische Staat-terroristen. Terreurdeskundigen en politici vrezen een wederopstanding van de terreurgroep.

Hoeveel IS-strijders er precies vastzitten in het noordoosten van Syrië is onduidelijk. De schattingen lopen uiteen van enkele duizenden tot meer dan tienduizend. Exacte aantallen zijn niet bekend, omdat veel gevangenissen tijdens de strijd tegen IS haastig zijn opgezet in bijvoorbeeld schoolgebouwen, waardoor er geen gestructureerd gevangenissysteem is in de regio.

De gevangenbewaarders zijn meestal soldaten van de zogenoemde Syrian Democratic Forces (SDF). Dat is de coalitie tussen Arabische milities en Koerdische strijders die in 2015 is opgezet voor de strijd tegen IS. Hoofdonderdeel van de SDF is de Koerdische YPG-militie. Die groep wordt door de Turkse president Erdogan beschouwd als verlengstuk van de Koerdische terreurorganisatie PKK. Om die reden wilde Erdogan al langer actie ondernemen tegen de YPG.

Weerstand

Toen de Amerikaanse president Trump maandag plots aankondigde zijn troepen uit het noorden van Syrië terug te trekken, gaf hij Turkije indirect toestemming om Syrië binnen te vallen. Dat gebeurde gisteren, waarna de YPG haar troepen - dus ook cipiers - mobiliseerde. Zo dreigen IS-gevangenen zonder al te veel weerstand uit hun gevangenissen te kunnen ontsnappen.

Althans, dat is de vrees van bijvoorbeeld minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) en Amerikaanse politici: