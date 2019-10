Ierse premier hoopvoller over brexit-deal na ontmoeting met Johnson

De Ierse premier Varadkar is na een ontmoeting met de Britse premier Johnson hoopvoller geworden over een brexit-akkoord tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU. Bij hun vorige ontmoeting een maand geleden had Johnson nog geen voorstellen die onderhandelingen weer op gang konden brengen. Dat lijkt te zijn veranderd.

"We hebben afgesproken dat we geen details prijsgeven, maar ik denk dat we eind oktober tot een akkoord kunnen komen", zei Varadkar na afloop. Het VK zou de EU dan op een "ordentelijke manier" kunnen verlaten. Hij voegde eraan toe dat niets zeker is en dat er veel zaken zijn waar hij geen invloed op heeft.

Verder noemde Varadkar de ontmoeting met Johnson "zeer positief" en "veelbelovend". In een gezamenlijke verklaring staat dat beide premiers een "weg naar een mogelijke deal voor zich zien".

Sleutelrol voor de Ieren

Ierland speelt een sleutelrol in de onderhandelingen over de brexit. Het land zal moeten instemmen met een oplossing voor controles op het grensverkeer tussen Ierland en Noord-Ierland, dat bij het VK hoort.

Bij een no-deal ontstaat een "harde" grens met strenge controles, wat tot het oplaaien van het geweld in Noord-Ierland tussen protestanten en katholieken kan leiden, zo wordt gevreesd.

Bekijk hier wat Johnson zegt over de Noord-Ierse grens en de mogelijkheid van een no-deal: