Nieuw brexitplan Johnson: Noord-Ierland blijft in interne markt voor goederen

Op het partijcongres zei Johnson dat het enige alternatief voor zijn voorstel een no-deal-brexit is. Hij herhaalde dat zijn land moet vasthouden aan 31 oktober als brexitdatum. "Als we dat niet doen, loopt onze democratie een enorme deuk op", zei de premier.

De Britse premier zou vandaag bellen met Juncker. Een woordvoerder van de Europese Commissie herhaalde vanochtend dat aan de "bekende voorwaarden" moet worden voldaan, zoals een "legaal uitvoerbare oplossing om een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland te voorkomen".

Het plan zal in Brussel eerst bestudeerd worden, verwacht EU-correspondent Sander van Hoorn. "Ze zullen kijken in hoeverre de interne markt beschermd blijft, en of de naleving van het goede vrijdagakkoord over Noord-Ierland niet in gevaar komt."

Op 17 en 18 oktober is er in Brussel een EU-top waar de regeringsleiders het eens moeten worden over een definitieve brexit-deal. Het Britse parlement heeft bepaald dat de premier om uitstel van de brexit moet vragen als een meerderheid in dat parlement niet voor 19 oktober akkoord gaat met de uittredingsverklaring.